تأهل مازيمبي وأورلاندو وأهلي طرابلس للمربع الذهبي بالكونفيدرالية

أنهى فريق تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية مسيرة ضيفه بيراميدز المصري في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، يوم الأحد، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وصعد مازيمبي للدور قبل النهائي للبطولة، بعدما تعادل بدون أهداف مع بيراميدز في لقاء الذهاب، الذي جرى في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد الماضي.

وافتتح كريستيان كوفي التسجيل لمازيمبي في الدقيقة 33، معوضا لركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 13، فيما أضاف فيليبس كونزومبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

وضرب مازيمبي موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مواجهة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، حيث تجرى مباراة العودة بينهما في وقت لاحق مساء الأحد بالمغرب، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة الاسكندرية المصرية، انتهت بفوز الفريق المصري 2 .1/

ويسعى مازيمبي لاستعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ 5 أعوام، حيث سبق له التتويج بالكونفيدرالية عامي 2016 و2017.

وصعد أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على ضيفه سيمبا التنزاني.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب، التي جرت بين الفريقين في جنوب أفريقيا، بفوز أورلاندو بهدف نظيف حمل توقيع الغاني كوامي بيبراه في الدقيقة 60، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها سيمبا على الفريق الملقب بـ(القراصنة) في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة التنزانية دار السلام يوم الأحد الماضي.

واحتكم الفريقان عقب انتهاء الوقت الأصلي مباشرة لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الجنوب أفريقي، الذي سيلاقي أهلي طرابلس الليبي في الدور قبل النهائي.

ولحق أهلي طرابلس بركب المتأهلين للمربع الذهبي عقب فوزه الثمين 1 / صفر على غريمه التقليدي اتحاد طرابلس الليبي.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي، قد انتهى بالتعادل السلبي، ليظفر الأهلي بورقة الترشح للدور المقبل.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أيوب عياد، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19.

(د ب أ)