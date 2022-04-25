ريال مدريد يصبح على بعد نقطة واحدة من لقب الدوري الإسباني

أهدر برشلونة فرصة الابتعاد بوصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، وسقط أمام ضيفه رايو فايكانو صفر/ 1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ويدين فايكانو بالفضل في هذا الفوز لالفارو غارسيا ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.



وتوقف رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أشبيلية صاحب المركز الثالث، ومتفوقا بنقطتين فقط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، فيما رفع فايكانو رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم للمركز الحادي عشر.



وبخسارة برشلونة اليوم، أصبح ريال مدريد يحتاج لنقطة واحدة فقط من آخر خمس مباريات له هذا الموسم لكي يتوج رسميا باللقب، حيث يتفوق النادي الملكي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه.



وتعرض برشلونة للهزيمة الثالثة في أخر أربع مباريات بعد خسارته أمام قادش صفر 1/ في الدوري الإسباني، وأمام انتراخت فرانكفورت الألماني 2 3/ في دور الثمانية للدوري الأوروبي، مقابل فوزه على مضيفه ريال سوسيداد بهدف في الجولة الماضية من الدوري المحلي.

(د ب أ)