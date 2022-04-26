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خلل فى "أندرويد" قد يتسبب في"قصف" عمر البطارية.. تعرف عليه

26 نيسان / أبريل 2022 08:13

خلل فى "أندرويد" قد يتسبب في"قصف" عمر البطارية.. تعرف عليه
خلل فى

يمثل عمر البطارية مصدر قلق دائما لأصحاب الهواتف الذكية، وبالنسبة لملايين مستخدمى "أندرويد"، أصبحت هذه المشكلة أكثر صعوبة، وفقا لتقرير RT . 

  وأدى خلل برمجى داخل تطبيق الرسائل الشهير من جوجل، إلى تشغيل تطبيق الكاميرا في الخلفية، حيث ظل يعمل لساعات، ويعد تطبيق الكاميرا طريقة مثلى لتسخين جهازك بسرعة وتشغيل البطارية.
 
 واكتشف الخلل لأول مرة من قبل الفريق فى 9to5Google، ويمكن أن يتسبب فى تشغيل الهاتف قليلا، ونتيجة لذلك يستنزف عمر البطارية بشكل أسرع. 
 
وإذا لاحظت أن عمر البطارية لم يعد كما كان من قبل فمن المحتمل أن يكون خطأ البرنامج يؤثر على هاتف "أندرويد" الخاص بك.
 
ويتيح تطبيق رسائل جوجل الوصول السريع إلى الكاميرا حتى تتمكن من التقاط الصور وإرسالها فى سلسلة محادثات الدردشة دون مغادرة التطبيق، وإذا رفضت الإذن بالوصول إلى تطبيق الكاميرا لرسائل جوجل عند تثبيت التطبيق لأول مرة، فستتمكن من تجاوز هذا الخطأ.
 
 ولحسن الحظ، أكدت جوجل أنها حددت سبب خطأ استنزاف البطارية، وسيتم توفير إصلاح دائم لمستخدمى "أندرويد" فى جميع أنحاء العالم قريبا. 
 
ونجح أحدث إصدار تجريبي من تطبيق جوجل مسنجر، فى إصلاح مشكلة استنزاف البطارية والتي تم إصدارها فى 19 أبريل 2022.
 
ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون فى تنزيل الإصدار التجريبى - الذى يستخدم لاختبار أحدث الوظائف والميزات واكتشاف أى أخطاء محتملة قبل طرح البرنامج في جميع أنحاء العالم ستحتاج إلى الانتظار لفترة أطول قليلا.

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