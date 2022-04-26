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أول طاقم فضاء مكون من المدنيين يعود بأمان إلى الأرض

26 نيسان / أبريل 2022 08:15

أول طاقم فضاء مكون من المدنيين يعود بأمان إلى الأرض
أول طاقم فضاء مكون من المدنيين يعود بأمان إلى الأرض

بعد سبعة عشر يومًا من مغادرتهم الأرض ، عاد أول طاقم فضاء خاص بالكامل بأمان إلى تيرا فيرما، وفقا لتقرير engadged.  
 
 
وسقطت كبسولة SpaceX Crew Dragon تحمل أربعة رواد فضاء من طراز AX-1 فى المحيط الأطلسى قبالة سواحل جاكسونفيل فلوريدا اليوم. 
 
 
وخرجت الكبسولة من محطة الفضاء الدولية في الساعة 9:10 مساءً بالتوقيت الشرقى يوم الأحد لتبدأ رحلة العودة مدتها 16 ساعة، ووافقت شركة Axiom Space و NASA و SpaceX على خطة عودة معدلة بناءً على توقعات الطقس فى موقع الهبوط. 
 
 
واستغرقت المهمة فى النهاية ما يقرب من ضعف المدة المخطط لها فى البداية، على الرغم من التأخير سارت رحلة العودة بسلاسة.
 
 
وأجرى الطاقم - قائد ورائد الفضاء السابق فى ناسا مايكل لوبيز أليجريا ورجال الأعمال لارى كونور وإيتان ستيب ومارك باثى - بعض التجارب خلال فترة وجودهم في محطة الفضاء الدولية . 
 
 
ولقد أحضروا أكثر من 200 رطل من الإمدادات والمواد العلمية ، بما فى ذلك بعض العينات لوكالة ناسا.
 
ومن المتوقع أن تطلق شركة أكسيوم سبيس ، التى قامت بتشغيل مهمة AX-1 ، المزيد من الرحلات الجوية الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية فى السنوات القادمة.
 
 
 كما ستقوم ببناء أول وحدة تجارية في محطة الفضاء الدولية بالإضافة إلى وحدة متصلة تحتوى على استوديو أفلام وساحة رياضية . 
 
 
ومن المتوقع أن تنفصل محطة أكسيوم عن محطة الفضاء الدولية فى عام 2028، وستعمل بعد ذلك بشكل مستقل. 
 
 
وتخطط ناسا لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها فى يناير 2031 وتوجيهها إلى مسار الالتقاط فوق المحيط الهادئ .
 
 

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