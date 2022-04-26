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خطوط هاواى الجوية أول شركة طيران تقدم خدمة إنترنت ستارلينك

26 نيسان / أبريل 2022 08:19

خطوط هاواى الجوية أول شركة طيران تقدم خدمة إنترنت ستارلينك
خطوط هاواى الجوية أول شركة طيران تقدم خدمة إنترنت ستارلينك

قد تأتى رحلتك القادمة إلى هاواى بوصول سريع للإنترنت أثناء الرحلة، وأفادت CNBC أن شركة Hawaiian Airlines قد وقعت صفقة لتقديم خدمة Starlink من SpaceX على متن جميع رحلاتها عبر المحيط الهادئ. 
  
وسافر على متن طائرة من طراز Airbus A321neo أو Airbus 330 أو Boeing 787-9 وستحصل على شبكة WiFi مجانية ذات زمن انتقال منخفض نسبيًا والتي يجب أن تكون سريعة بما يكفي لدفق الوسائط وتشغيل الألعاب عبر الإنترنت.
 
 وستبدأ هاواى فى نشر النطاق العريض Starlink بطائرات "مختارة" فى عام 2023، ولا توجد أى خطط لإضافة وصول عبر الأقمار الصناعية إلى طائرات بوينج 717 التى توفر رحلات قصيرة المدى بين جزر هاواى. 
 
 والاتفاقية تجعل هاواي أول شركة طيران كبرى تستخدم ستارلينك، ووقعت سبيس إكس أول صفقة طيران لها فى وقت سابق من هذا الشهر مع شركة الطيران المستأجرة JSX ، التي تشغل رحلات أقصر وذات سعة أقل. 
  وأجرت دلتا اختبارات Starlink  لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستتبنى هذه التقنية أو متى.
ولن يضمن ترتيب خطوط هاواي الجوية بالضرورة المزيد من الأعمال على متن الطائرة لشركة سبيس إكس. 
  
وتقدم بعض شركات الطيران الكبرى بالفعل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للركاب ، وقد لا تكون فى عجلة من أمرها لاستبدال المعدات التى يستغرق تركيبها في بعض الأحيان سنوات، وتمنح الصفقة الجديدة سبيس إكس موطئ قدم مهم ، ولن يكون من المستغرب إذا جرب المزيد من شركات الطيران Starlink قبل وقت طويل.
 

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