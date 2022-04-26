وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء مغبرة أحياناً ولا تغير على الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية قضي الأمر .. ريال مدريد يُغلق أولى صفقاته السوبر وكالة الرأي الفلسطينية هل هناك فرق بين الفسيخ و الرنجة ؟ وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تصاب بفيروس كورونا بدون حمى؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب تجعل زيت الزيتون هو أفضل زيت لتدليك الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية خطوط هاواى الجوية أول شركة طيران تقدم خدمة إنترنت ستارلينك وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تحضر لمنافسة آبل وسامسونج بساعة ذكية مميزة وكالة الرأي الفلسطينية أول طاقم فضاء مكون من المدنيين يعود بأمان إلى الأرض وكالة الرأي الفلسطينية خلل فى "أندرويد" قد يتسبب في"قصف" عمر البطارية.. تعرف عليه وكالة الرأي الفلسطينية التعاون الإسلامي: الأقصى خط أحمر ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره
أخبار » الرياضة و الملاعب

تشافي يحفز برشلونة لإنهاء الموسم في المركز الثاني

26 نيسان / أبريل 2022 08:32

تشافي يحفز برشلونة لإنهاء الموسم في المركز الثاني
تشافي يحفز برشلونة لإنهاء الموسم في المركز الثاني

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه اعتاد على المركز الأول لكنه يجب أن يجد الحافز لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.


وخسر برشلونة 1-صفر من رايو فايكانو في كامب نو الأحد ليتعرض لثلاث هزائم متتالية على أرضه لأول مرة بينما يحتاج ريال إلى نقطة واحدة من خمس مباريات لحسم لقب الدوري.


ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 63 نقطة بالتساوي مع إشبيلية.


كما خرج برشلونة من الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.


وأبلغ تشافي الصحافيين "شعرنا جميعا بالحماس بعد سلسلة رائعة في الدوري والدوري الأوروبي.


"أتفهم أن القتال على المركز الثاني لا يحفز الجماهير واللاعبين لكن يجب أن نفعل هذا من أجل التأهل لدوري أبطال‭ ‬أوروبا ونريد الاستماع لموسيقى دوري الأبطال في الموسم المقبل".


وأضاف "الكثير من الأشياء على المحك. في تاريخ برشلونة يتعلق الأمر بالمركز الأول لكن يجب أن نتفهم ونحفز أنفسنا لإنهاء الموسم بالمركز الثاني".
ويستضيف برشلونة يوم الأحد مايوركا في الجولة القادمة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟