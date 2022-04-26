تشافي يحفز برشلونة لإنهاء الموسم في المركز الثاني

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه اعتاد على المركز الأول لكنه يجب أن يجد الحافز لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وخسر برشلونة 1-صفر من رايو فايكانو في كامب نو الأحد ليتعرض لثلاث هزائم متتالية على أرضه لأول مرة بينما يحتاج ريال إلى نقطة واحدة من خمس مباريات لحسم لقب الدوري.



ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 63 نقطة بالتساوي مع إشبيلية.



كما خرج برشلونة من الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.



وأبلغ تشافي الصحافيين "شعرنا جميعا بالحماس بعد سلسلة رائعة في الدوري والدوري الأوروبي.



"أتفهم أن القتال على المركز الثاني لا يحفز الجماهير واللاعبين لكن يجب أن نفعل هذا من أجل التأهل لدوري أبطال‭ ‬أوروبا ونريد الاستماع لموسيقى دوري الأبطال في الموسم المقبل".



وأضاف "الكثير من الأشياء على المحك. في تاريخ برشلونة يتعلق الأمر بالمركز الأول لكن يجب أن نتفهم ونحفز أنفسنا لإنهاء الموسم بالمركز الثاني".

ويستضيف برشلونة يوم الأحد مايوركا في الجولة القادمة.