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الاحتلال يصيب 3 شبان أحدهما بجروح خطيرة في أريحا

26 نيسان / أبريل 2022 08:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي، الليلة، أحدهما جروحه وصفت بالخطيرة خلال مواجهات اندلعت في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

ونشرت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم بمساندة جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان، أحدهم في رأسه ووصفت إصابته بالخطيرة.

بدورها، قالت وزارة الصحة، إنه لا صحة لما ينشر عن استشهاد شاب من أريحا برصاص قوات الاحتلال، مبينة أن الوضع الصحي للمصاب حرج للغاية، ولا يزال في قسم العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي برام الله.

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