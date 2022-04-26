أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة 26 إبريل/2022

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الاثنين، أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، وذلك لمنع الاحتكار وحماية المستهلك.

وجاءت الأسعار وفق الجدول المرفق أدناه كما نشرته الوزارة على موقع الرسمي.