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أدى لإصابة أحد المواطنين

"المباحث العامة" تُصادر سلاحاً استخدم في إطلاق النار بالوسطى

26 نيسان / أبريل 2022 09:15

الوسطى- الرأي

صادرت المباحث العامة - قسم مباحث المعسكرات بمحافظة الوسطى، سلاحاً نارياً من نوع M16، استخدم في إطلاق النار خلال شجار عائلي، أدى لإصابة أحد المواطنين من سكان مخيم المغازي بالمحافظة.

ولفتت المباحث العامة  إلى  أن عناصرها شرعت فور وصولها لمكان الشجار بإجراءات البحث والتحري والاستماع لأقوال الشهود.

وذكرت المباحث أنه تم تحديد مطلق النار باستخدام السلاح المذكور وهو المدعو "ح، غ" 41 عاماً، وضبطه، وضبط قطعة السلاح المستخدمة في الواقعة.

وأشارت إلى أن المدعو "ح، غ" أقر بعد استجوابه باستخدام السلاح المذكور بعملية إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

وأكدت المباحث العامة أنه تم تدوين أقوال المتهم، ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة، وإحالة ملف القضية والمتهم والسلاح للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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