جودة البيئة تنفذ مسار بيئي في وادي غزة

غزة-الرأي

شاركت سلطة المياه وجودة البيئة في تنفيذ مسار بيئي في منطقة وادي غزة، وذلك بالشراكة مع طلاب برنامج تميز في جامعة غزة ومنتدى شارك الشبابي ومصلحة مياه بلديات الساحل ووزارة الزراعة وهيئة المستقبل للتنمية.

حيث شمل المسار ثلاث محطات رئيسية هي محطة معالجة المياه العادمة شرق مخيم البريج، والمشي في وادي غزة وزراعة بعض الأشجار على ضفافه، وانتهى المسار في مصب الوادي على شاطئ بحر غزة.

في حين شارك عن سلطة المياه وجودة البيئة كل من المرشدة البيئية إسراء جبر والمرشدة البيئية رنين كحيل.

يشار الى أن سلطة المياه وجودة البيئة تولي وادي غزة اهتمام خاص وذلك لبعده البيئي والتاريخي، وأهميته كمنطقة محمية طبيعية تضم تنوع حيوي عالي من الحيوانات والنباتات ومحطة هامة للطيور المهاجرة.

بدوره، اشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة من اجل ابراز الأهمية البيئية والجمالية لوادي غزة.

