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أبو الريش يشيد بجهود الهيئة الأردنية في دعم فلسطين

26 نيسان / أبريل 2022 10:13

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غزة-الرأي

اشاد وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش بالعلاقة الممتدة مع الهيئة الأردنية الهاشمية ودورها في عديد التدخلات التي ساهمت في تعزيز الخدمات الصحية ، معربا عن شكره وتقديره الى المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا ومؤسسات على دعمهم لفلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه صباح اليوم وفد الهيئة الأردنية الهاشمية ممثلا بمديرها د. حسين الشبلي ، وبحضور وكيل الوزارة المساعد د. مدحت محيسن ، ومدير عام التعاون الدولي د . عبد اللطيف الحاج ، ومدير العلاقات العربية م. انور عطالله .

بدوره،  عبر د.الشبلي عن سعادته بتواجد الوفد في غزة ، وهذه الزيارة تأتي للوقوف على الاحتياجات ومتابعة ماتنفذه الهيئة من مشاريع ، مؤكدا على استعداد الهيئة على مواصلة العمل والتعاون في تلبية احتياجات القطاع الصحي .

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