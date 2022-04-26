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السراج يبحث مع الشرطة سبل تسهيل حركة المرور قبل حلول العيد

26 نيسان / أبريل 2022 11:47

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع مدير شرطة البلدية المقدم محمد نصر سبل التعاون والتنسيق في تنظيم الشوارع والأسواق وتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات على الأرصفة والطرقات لاسيما في المناطق التجارية استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي مروان الغول، جري خلاله مناقشة العديد من القضايا وضرورة العمل في سبل الارتقاء والتعاون بين شرطة البلديات وطواقم البلدية، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه قبل حلول العيد الفطر السعيد.

من جانبه أثنى رئيس البلدية على أداء الشرطة وموظفي البلدية في العمل على تنظيم الأسواق والشوارع الرئيسة ذات الطابع التجاري في المحافظة وضبط الحركة المرورية وتسهيل حركة تنقل المركبات والمواطنين الزائرين للأسواق لقضاء حاجياتهم استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد.

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