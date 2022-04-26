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الصحة تختتم الدورة الثالثة للتدريب على دليل رأب الفجوة

26 نيسان / أبريل 2022 12:04

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غزة-الرأي

 اختتم قسم التدريب والبرامج الدورة الثالثة للتدريب على دليل رأب الفجوة لأطباء الامتياز مجموعة شهر ابريل، وذلك تحت رعاية مدير عام الصحة النفسية، وبالتعاون مع الادارة العامة لتنمية القوى البشرية حيث تم تقديم محاضرتين بعنوان "الذهان تقييم وعلاج ومتابعة"، وذلك بواسطة رئيس قسم التدريب والبرامج د.اسامة عماد.

بدوره ، ألقى رئيس قسم التدقيق السريري أ.سعيد الكحلوت محاضرة بعنوان الاضطرابات المتعلقة بالصدمة.

وتوجه د.جميل سليمان بالشكر والتقدير لكافة المدربين لدورهم الرائع في انجاح التدريب واصلا شكره لرئيس القسم على مجهوداته في تنسيق التدريب، مؤكدا أن الفترة القادمة سيتم عقد تدريب مدربين لأطباء برنامج بورد الطب النفسي بما يضمن التسهيل على المدربين والمتدربين.

يذكر انه تم  تدريب (85) طبيب امتياز خلال ثلاثة شهور الماضية.

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