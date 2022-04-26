وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تفتتح مخفر مدينة حمد في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والآثار تعلن اكتشاف تمثال كنعاني بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد عويدات وتشيد بتصدي شعبنا لجرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: تدهور حالة أسير جريح ونقله إلى المشفى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى في زيارة لمركز التأهيل والإصلاح الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم إحباط محاولة خطف جندي عبر نفق للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف دفعة راتب شهر أبريل غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن أماكن ومواعيد عقد مقابلات الوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن حفل تكريم مركزي في ختام فعاليات رمضان .. الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل أعلى عدد معتقلين إداريين منذ خمس سنوات
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تختتم المستوى الثالث من برنامج المفاهيم الاستراتيجية

26 نيسان / أبريل 2022 12:16

11
11

غزة-الرأي

 وزارة الصحة/ اختتمت الادارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة المستوى الثاني من برنامج المفاهيم الاستراتيجية لمقدمي خدمات الصحة النفسية، وذلك تحت رعاية عطوفة الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، والتي استمرت على مدار اربعة ايام تدريبية قدمها الدكتور باسم السويريكي. بدوره، أكد مدير عام الصحة النفسية الدكتور جميل سليمان أن المرحلة المقبلة من تطبيق البرنامج ستأخذ المنحى العملي وستنتقل الأنشطة من قاعات التدريب إلى مرافق الصحة النفسية بما يضمن استفادة مراجعي خدمات الصحة النفسية من الإطار المقدم في التدريب، موجها شكره للمدرب والمدربين المشاركين في إنجاح البرنامج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟