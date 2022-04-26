الصحة تختتم المستوى الثالث من برنامج المفاهيم الاستراتيجية

غزة-الرأي

وزارة الصحة/ اختتمت الادارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة المستوى الثاني من برنامج المفاهيم الاستراتيجية لمقدمي خدمات الصحة النفسية، وذلك تحت رعاية عطوفة الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، والتي استمرت على مدار اربعة ايام تدريبية قدمها الدكتور باسم السويريكي. بدوره، أكد مدير عام الصحة النفسية الدكتور جميل سليمان أن المرحلة المقبلة من تطبيق البرنامج ستأخذ المنحى العملي وستنتقل الأنشطة من قاعات التدريب إلى مرافق الصحة النفسية بما يضمن استفادة مراجعي خدمات الصحة النفسية من الإطار المقدم في التدريب، موجها شكره للمدرب والمدربين المشاركين في إنجاح البرنامج.