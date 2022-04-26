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إجراءات حكومية مكثفة لضبط أسعار الدواجن في غزة

26 نيسان / أبريل 2022 12:33

غزة - الرأي

أعلنت اللجنة المشتركة المنبثقة عن وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ومباحث التموين عن تكثيف إجراءاتها لمنع احتكار الدواجن وضبط الأسعار، وذلك لعدم التزام بعض المربين والتجار بالإجراءات الحكومية المعلنة سابقاً.

وقررت اللجنة في اجتماعها الدوري، تكثيف الجولات الميدانية على مزارع الدواجن ونقاط بيع اللحوم البيضاء، وذلك لضبط الأسعار ومنع احتكار الدواجن.

وقالت إن من بين هذه الإجراءات التأكد من بيع الدواجن في المزارع، وإلزام أصحابها على تنزيل الكميات القابلة للتسويق (1.5 كيلو جرام فما فوق).

وحذرت اللجنة، من أن عدم التزام بعض أصحاب المزارع وحجبهم المنتج الجاهز عن السوق سيُخضعهم للمساءلة القانونية تحت طائلة احتكار سلعة تمثل احتياج الجمهور، حسب القرار الحكومي.

وشددت على سعيها لفرض سعر متوازن يمثل حماية لكل من المستهلك والمُنتج، حيث تقوم بشكل دوري بمراجعة أسعار الدواجن وصولا إلى استقرارها.

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