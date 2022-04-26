دائرة النقل بالصحة تعزز سرعة الاستجابة بـ (85) ألف مهمة

غزة-الرأي

أصدرت الإدارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة، التقرير الربعي الأول لعام 2022م يتضمن أهم البرامج والمشاريع التي أنجزتها الدوائر الادارية وأهم المؤشرات التي توضح التطور الإداري في عمل الوزارة.

وأوضح التقرير، أن دائرة النقل والمواصلات تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من توفير خدمات النقل للكوادر الصحية والادارية، حيث نفذت ما يزيد عن (85) ألف مهمة استدعاء ونقل للكوادر الطبية ومهمات لصالح الادارات المختلفة، شملت على نحو(45) ألف مهمة لصالح جائحة كورونا، إلى جانب تنفيذ إجراءات صيانة لنحو (570) سيارة اسعاف ونقل صحي حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن اجمالي مهمات نقل الادوية والمستهلكات الطبية ومواد التنظيف لصالح الادارات المختلفة في وزارة الصحة بلغت 960 مهمه.