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بلدية النصيرات تواصل تنفيذ مشروع تمديد خطوط صرف صحي

26 نيسان / أبريل 2022 12:57

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غزة-الرأي

تُواصل دائرة المشاريع في بلدية النصيرات العمل في تنفيذ مشروع تمديد خطوط صرف صحي بمناطق متفرقة من النصيرات، بتمويل من صندوق تطوير البلديات، بتكلفة اجمالية 77500 يورو.
وشمل المشروع حتى اللحظة، تمديد خطوط صرف صحي في المناطق التالية (منطقة "أبو غولة"، منطقة أبو زكري، منطقة أرض "صرصور"، منطقة "قويدر"، منطقة حي ذو النورين، ومنطقة المفتي).
وأوضحت دائرة المشاريع أن العمل سيتواصل لتمديد خطوط صرف صحي بمناطق أخرى من النصيرات، مشيرة أن المشروع يتضمن أيضا تشغيل أيدي عاملة لمدة 44 يوم، وتوريد مواد لازمة لتمديد خطوط الصرف الصحي في عدد من المناطق ذات الاحتياج.
 

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