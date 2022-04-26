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دعم ومكافآت مالية بقيمة (350.000) شيكل

"هنية" يعلن عن حفل تكريم مركزي في ختام فعاليات رمضان .. الجمعة

26 نيسان / أبريل 2022 12:59

"هنية" يعلن عن حفل تكريم مركزي في ختام فعاليات رمضان .. الجمعة

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن تنظيم حفل مركزي لتكريم الأبطال، يوم الجمعة المقبل ، في ختام البرامج والأنشطة التي نفذها المجلس على مدار شهر رمضان والتي تصل قيمتها (350.000) شيكل، عقب عودته من رحلة خارجية شملت عدة دول نجح فيها من تحقيق الكثير من الاتفاقات والدعم والمشاريع التي ستخدم القطاع الرياضي والشبابي.


 وأوضح هنية أن الحفل سيشمل تكريم أبطال الكأس التي أقيمت برعاية المجلس والأندية التي شاركت في بطولة "الياسين" الرمضانية لكرة القدم وتقديم مكافأة الفوز للبطل والوصيف, بالإضافة لفريق شباب رفح "ثالث بطولة القدس والكرامة".


وأوضح، أن أندية كرة السلة المشاركة في دوري الممتازة, ستحصل على دعم مالي أيضا, وكذلك فريق القدامى والرواد والاتحاد العام للشباب.

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