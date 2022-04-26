مستشفى شهداء الأقصى في زيارة لمركز التأهيل والإصلاح الوسطى

الوسطى- الرأي

زارت إدارة م. الأقصى مركز التأهيل والإصلاح لبحث سبل التعاون بين المستشفى والمركز تحقيقا لمبدأ الشراكة مع مؤسسات المنطقة الوسطى.

وأكد المدير الإداري والمالي للمستشفى أ.وائل أبو سلوت، على أهمية التعاون بين جميع مكونات المجتمع ووعد بتسخير كل إمكانيات المستشفى من أجل تقديم خدمة صحية آمنة لجميع المواطنين.

ورحب المقدم إياد الهباش بهذه الزيارة وأكد على ان المركز جزء مهم من المجتمع وجاهزون لخدمة المجتمع بكل ما يملكون من مقدرات.

وشكر أبو سلوت إدارة المركز على حسن الاستقبال وروح التعاون الكبير متمنيا على جميع مكونات المجتمع أن تساعدنا من أجل النهوض والارتقاء بالمستشفى كل حسب استطاعته ومقدرته.