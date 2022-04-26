وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تفتتح مخفر مدينة حمد في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والآثار تعلن اكتشاف تمثال كنعاني بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد عويدات وتشيد بتصدي شعبنا لجرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: تدهور حالة أسير جريح ونقله إلى المشفى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى في زيارة لمركز التأهيل والإصلاح الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم إحباط محاولة خطف جندي عبر نفق للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف دفعة راتب شهر أبريل غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن أماكن ومواعيد عقد مقابلات الوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن حفل تكريم مركزي في ختام فعاليات رمضان .. الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل أعلى عدد معتقلين إداريين منذ خمس سنوات
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى شهداء الأقصى في زيارة لمركز التأهيل والإصلاح الوسطى

26 نيسان / أبريل 2022 01:37

الوسطى- الرأي

زارت إدارة م. الأقصى مركز التأهيل والإصلاح لبحث سبل التعاون بين المستشفى والمركز تحقيقا لمبدأ الشراكة مع مؤسسات المنطقة الوسطى.

وأكد المدير الإداري والمالي للمستشفى أ.وائل أبو سلوت، على أهمية التعاون بين جميع مكونات المجتمع ووعد بتسخير كل إمكانيات المستشفى من أجل تقديم خدمة صحية آمنة لجميع المواطنين.

ورحب المقدم إياد الهباش بهذه الزيارة وأكد على ان المركز جزء مهم من المجتمع وجاهزون لخدمة المجتمع بكل ما يملكون من مقدرات.

وشكر أبو سلوت إدارة المركز على حسن الاستقبال وروح التعاون الكبير متمنيا على جميع مكونات المجتمع أن تساعدنا من أجل النهوض والارتقاء بالمستشفى كل حسب استطاعته ومقدرته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟