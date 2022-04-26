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الشرطة تفتتح مخفر مدينة حمد في خانيونس

26 نيسان / أبريل 2022 03:54

افتتاح المخفر
افتتاح المخفر

غزة- الرأي:

افتتحت قيادة الشرطة مخفر مدينة حمد السكنية غربي محافظة خانيونس، ونظارة مركز شرطة الشرقية شرقي المحافظة جنوب قطاع غزة في إطار تعزيز استقرار الحالة الأمنية، والنظام العام، وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحضر الافتتاح كلٌ من مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، والنائب في المجلس التشريعي يحيى موسى، ورئيس بلدية خانيونس المهندس علاء الدين البطة، ومدير شرطة محافظة خانيونس العميد علي القدرة، ووكيل الداخلية الأسبق د. كامل ماضي، وأعضاء مجلس مدينة حمد، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير.

من جانبه؛ أكد اللواء صلاح أن الشرطة تسعى دائمًا لتسخير كافة الإمكانيات والسبل المتاحة في سبيل الحفاظ على النظام العام، واستقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم.

وأشاد مدير عام الشرطة بالجهود المبذولة من قيادة وأفراد شرطة محافظة خانيونس في تعزيز حالة الأمن وإرساء قواعد العدالة والسكينة العامة.

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