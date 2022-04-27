"شباب خان يونس" يتوج بكأس بطولة "الياسين" الرمضانية

خان يونس- الرأي

توج نادي شباب خان يونس بكأس بطولة الشهيد أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم، عقب فوزه على نادي المجمع الإسلامي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية للبطولة مساء امس الثلاثاء في استاد فلسطين الرياضي، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومساهمة المركز الثقافي الماليزي، وإشراف وتنظيم اتحاد كرة القدم.



وجرت مراسم التتويج بحضور جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وشادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي، ود. نعيم بارود ممثلا عن مؤسسة الياسين الدولية، وبشير أبو النجا رئيس الدائرة الرياضية ورئيسي ناديي شباب خان يونس والمجمع الإسلامي.



وجاءت أحداث اللقاء مليئة بالندية والمنافسة وظهر الشد العصبي في بعض الفترات، وكان لاعبو الفريقين حريصين على تقديم أداء قوي للظفر بالبطولة، بادر المجمع الإسلامي في الشوط الأول وسنحت له عدة فرص مع تمريرات أمام مرمى الشباب، وتقدم مهند البحيصي للمجمع في الدقيقة 28، بعد الهدف حاول شباب خان يونس التعديل واقترب من مرمى المجمع، بينما أضاع المجمع فرصة ثمينة لتعزيز التقدم من تسديدة عبر محمد الجرجاوي من تمريرة زميله محمد غباين مرت بجوار القائم.



في الشوط الثاني كان الشد العصبي واضحا بين اللاعبين وظهرت الأخطاء فنال لاعب المجمع يوسف شلدان بطاقة حمراء، واستغل شباب خان يونس النقص العددي فشكل خطورة أكبر على مرمى المجمع وسنحت فرصة لإسماعيل جبر سددها بجوار القائم، بينما كان رأفت البردويل على موعد مع هدف التعادل د 61 من تسديدة باغتت حارس المجمع ليترجم أفضلية فريقه في هذا الشوط، ولكن فرحة البردويل لم تكتمل عندما أشهر الحكم سامح القصاص البطاقة الحمراء في وجهه د 71، خطورة مهاجمي الشباب لم تتوقف فنجح رفيق عاشور في إحراز الهدف الفوز د 79، وقبل نهاية اللقاء حاول المجمع إدراك التعادل دون جدوى.



حكم اللقاء للساحة سامح القصاص وساعده محمود الصواف وفادي السمهوري والرابع عبد الله أبو عشيبة.