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هاتف أندرويد بمواصفات متطورة وسعر منافس يظهر قريباً

27 نيسان / أبريل 2022 08:45

هاتف أندرويد بمواصفات متطورة وسعر منافس يظهر قريبا
هاتف أندرويد بمواصفات متطورة وسعر منافس يظهر قريبا

تستعد Vivo للكشف عن هاتفها الذكي الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة من حيث المواصفات والأسعار.

وسيحصل هاتف vivo S15e الجديد على شاشة AMOLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 12 الحديث مع واجهات تشغيل Origin OS Ocean، ومعالج Exynos 1080، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP10، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة (50+13+2) ميغابيكسل وفيها مستشعر متطور لتحديد عمق الصور، والكاميرا الأمامية له ستأتي بدقة 50 ميغابيكسل لتكون من بين أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف.

وجهزته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، منفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 3dnews

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