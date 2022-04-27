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ويضع قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يحسم معركته الشرسة مع الريال بمهرجان أهداف

27 نيسان / أبريل 2022 08:51

مانشستر سيتي يضع قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ريال مدريد
مانشستر سيتي يضع قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ريال مدريد

وضع فريق مانشستر سيتي الإنكليزي قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني وتغلب عليه 4 / 3 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية ثم أضاف زميله جابرييل خيسوس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 11 قبل أن يرد ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني، أضاف فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 53 ثم سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 55، وأضاف  برناردو سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 74 قبل أن يختتم كريم بنزيمة التسجيل بالهدف الثالث لريال مدريد وسجله من ضربة جزاء في الدقيقة 82 .

(د ب أ)

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