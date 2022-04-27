صرف مخصصات ذوي الشهداء و الجرحى والأسرى والمحررين اليوم وغداً

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر أبريل.

وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستبدأ اليوم الأربعاء وغداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.