وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمعالجة مشكلات الشباب بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تقرر سحب منتج "الأندومي" من الأسواق لفحصه وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل طلبة مشروع ( لسنا أرقاماً ) المتحدثين بالانجليزية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة ليلة وأيام عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تصدر التقرير الربعي الاول لإنجازاتها لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل حملتها لمكافحة حشرة البعوض وكالة الرأي الفلسطينية الأسير المريض أبو حميد يمر بمرحلة صحية حرجة وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة والارشاد"اناث" بأوقاف رفح تنفذ "اليوم القرآني الأول" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على مقدسية بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تُنفذ مشروع إفطار الصائم
أخبار » الأخبار الحكومية

صرف مخصصات ذوي الشهداء و الجرحى والأسرى والمحررين اليوم وغداً

27 نيسان / أبريل 2022 10:18

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر أبريل.

وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستبدأ اليوم الأربعاء وغداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟