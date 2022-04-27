المالية: بدء تسديد رسوم طلاب "الكلية العربية" من المستحقات

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية.

وقالت المالية إن عملية التسجيل ستبدأ عبر موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31.

وذكرت أن المستفيدين من التسجيل هم: (الموظف نفسه– الأب-الأم-ابن-ابنة-زوج-زوجة-أخ-أخت) بمبلغ 460 شيكل من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة.

وبينت أن التسجيل سيتاح عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية)، أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.