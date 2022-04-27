سلطة المياه تنفيذ ندوة بيئية حول التحديات المائية في قطاع غزة

غزة- الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، ندوة بيئية حول التحديات المائية التي تواجه قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جمعية بيئتي، حيث تم تنفيذ الندوة لعدد من رواد جمعية بيئتي وذلك في صالة السلام على شاطئ بحر مدينة غزة.



وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بطبيعة المشاكل المائية والتحديات المعاصرة والجهود المبذولة في سبيل الحد من العجز المائي، بالاضافة لفضح دور الاحتلال الإسرائيلي في مفاقمة ازمة المياه في قطاع غزة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب الاستفسارات والاسئلة والاجابة على استفسارات الحضور.



في حين شارك في تنفيذ الندوة فريق التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة متمثلا بمدير دائرة التوعية م.خالد أبوغالي والمرشدات البيئيات أ.اسراء جبر وأ.رنين كحيل.



حيث أشار مدير عام التخطيط والتوعية م.مازن البنا، إلى ان الفعاليات البيئية والتوعوية التي يتم عقدها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تهدف للوصول الى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، وذلك بهدف توعيتهم وتثقيفهم بيئياً بالقضايا البيئية والمائية المعاصرة.



بدوره أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم على الدور الهام للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي.