بلدية الزوايدة توزع حاويات جديدة للنفايات بمواصفات متعارف عليها

غزة- الرأي

بدأت بلدية الزوايدة في توزيع الحاويات الجديدة لزوم جمع النفايات في الزوايدة والتي تعمل عليها السيارات الضاغطة للنفايات، وذلك بتمويل من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية من خلال مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة .



وأوضحت البلدية، أن سعة الحاوية يصل إلى كوب واحد وعدد آخر يصل إلى ٤ كوب ، مشيرةً إلى أن تصميم الحاويات جاء وفق مواصفات فنية وصحية قياسية متعارف عليها؛ حرصاً على سهولة نقلها وتفريغها واستخدامها من قبل المواطنين والطواقم المختصة في البلدية حيث صممت خصيصا من أجل السيارات الضاغطة النفايات .



ويأتي هذا المشروع في إطار دعم قطاع النفايات الصلبة في البلدية وكذلك تحسين واقع النظافة في المنطقة



وأكدت البلدية، بأن طواقمها الفنية بدأت بوضع الحاويات في الأماكن المخصصة لها؛ بناًء على آلية تم إعدادها مسبقاً وتوزيعها في الشوارع الرئيسية .



وطالبت البلدية المواطنين بالتعاون معها من خلال وضع النفايات المنزلية في أماكنها المخصصة لها وعدم وضعها بالقرب من الحاويات، وكذلك عدم حرق النفايات بداخل الحاويات أو بالقرب منها حفاظاً عليها من التلف.