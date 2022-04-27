بلدية البريج تستقبل وفداً من لجنة تقييم أداء البلديات

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية البريج، لجنة تقييم أداء البلديات، والمكوّن من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الاتصالات، ووزارة العمل، لتقييم أداء البلدية، وفق معايير تحكم عمل البلديات والخدمات التي تقدمها.



من جهته رحّب رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك، وكافة الموظفين باللجنة، مثمنين جهود وزارة الحكم المحلي في المتابعة المستمرة لعمل البلديات، وحرصها الدائم في الوصول لحكم محلي ومجتمع مدني متمكن، وفق معايير التنمية المستدامة من خلال البلديات في قطاع غزة.



وأثنى "الدويك" على هذه الخطوة التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تقييم عمل البلديات، لتحديد نقاط قوتها وتعزيزها، وتحديد نقاط ضعفها ووضع توصيات من أجل تطويرها للوصول إلى تحقيق أهداف الدولة المنشودة في الوصول إلى مجتمع مدني يتمتع ببنية تحتية ومستوى عالي من الخدمات المتطورة.



بدوره أثنى د. محمد السباح رئيس اللجنة، على مستوى الجهد الذي تقدمه البلدية في خدمة أهالي البريج، رغم ضعف الإمكانيات وحجم الأعباء الملقى على عاتقها.



وقال:" إننا في اللجنة نسعى بكل جهودنا إلى مساندة البلديات لتحديد مستوى العمل الحالي، ووضع توصيات وخطط تنموية لتطوير عمل كافة بلديات قطاع غزة لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة لأبناء مجتمعنا الفلسطيني، بما يليق بحجم تضحياتهم وصمودهم".