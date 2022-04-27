"تنظيم المياه" وبلدية جباليا النزلة يبحثان مؤشرات الأداء للصرف الصحي

غزة- الرأي

بحث مجلس تنظيم قطاع المياه وبلدية جباليا النزلة، مؤشرات الأداء لخدمات المياه والصرف الصحي للعام 2021، بحضور مستشار تنظيم قطاع المياه رامز المدهون، ومسؤول مراقبة الأداء عبد الله حجازي، ورئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، ومدير البلدية م. يوسف خلة، وعدد من مدراء وموظفي الدوائر في البلدية.



وأفاد مستشار تنظيم قطاع المياه رامز المدهون بأنه يتم جمع وتحليل بيانات مؤشرات خدمات المياه الصرف الصحي في كافة البلديات ومراجعتها في كل عام؛ للحصول على مؤشرات مالية وفنية وتقنية وتشغيلية، وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، لعرضها من جديد على البلديات قبل اعتمادها في التقرير الوطني.



وقال المدهون "إن مؤشرات الأداء تشير إلى الحالة الصحية والتشغيلية في خدمات المياه والصرف الصحي على المستوى المالي والتشغيلي والفني ونِسب التحصيل وغيرها، مما يساعد البلديات على تحسين أداءها وتلافي أي نوع من القصور في العمليات التشغيلية أو فيما يتعلق بالتكاليف"، موضحًا أن ذلك يتم من خلال عقد لقاءات تثري عملية تدقيق وتصحيح البيانات نظرًا لأهميتها؛ إذ أن الكثير من الجهات الرسمية والدولية تأخذ بيانات مجلس تنظيم قطاع المياه للقيام بتخطيط قصير ومتوسط المدى، ما يساهم في تحقيق الفائدة للبلديات والجهات التي تقدم الدعم لها.



وشكر مستشار تنظيم قطاع المياه، بلدية جباليا النزلة، على تعاونها في عقد اللقاء البنَّاء والايجابي، داعيها إلى إعادة تصنيف المشتركين بما يتوائم ونوع الاستهلاك وتعديل التعرفة بما يتوائم مع شرائح الاستهلاك، وإيجاد مراكز تكلفة تساعد على إدارة التكاليف للخدمة التفصيلية.