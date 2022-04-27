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بلدية جباليا النزلة تشارك في فعالية لإسناد الأسرى المعاقين

27 نيسان / أبريل 2022 11:34

بلدية جباليا النزلة تشارك في فعالية لإسناد الأسرى المعاقين
بلدية جباليا النزلة تشارك في فعالية لإسناد الأسرى المعاقين

غزة- الرأي

شاركت بلدية جباليا النزلة، في الفعالية التي نظمها ائتلاف الإغاثة الطبية، لدعم ومساندة الأسرى المعاقين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، للمطالبة بمراعاة أوضاعهم الصحية وتقديم المساعدات الطبية لهم والإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.


يأتي ذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/نيسان من كل عام، ويحييه الفلسطينيون كيوم وطني؛ لدعم وتعزيز صمود الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل حالة التضييق التي يمارسها الاحتلال بحقهم.


ومثّل بلدية جباليا النزلة لجنةُ المرأة ودائرة التثقيف والإرشاد النفسي وثُلة من الموظفين، بمشاركة بلديات شمال قطاع غزة، وكل من مستشفى العودة وجمعية جباليا للتأهيل.


يذكر أن عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال بلغ 4400 أسيرًا، موزعون على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، منهم 22 أسيرًا معاقًا حركيًا ونفسيًا، و4 أسرى مصابون بشلل نصفي يتنقلون على كراسٍ متحركة، و132 أسيرًا يعانون من أمراض مصنفة خطيرة، و15 أسيرًا يعانون من مرض السرطان، و16 أسيرًا مقيمون في شكل دائم فيما يسمى مستشفى “الرملة” وهم أصحاب أخطر الأمراض.

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