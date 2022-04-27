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ديوان الفتوى يشارك بلجنة "دراسة ملف العملات الرقمية المشفرة"

27 نيسان / أبريل 2022 11:47

ديوان الفتوى يشارك بلجنة "دراسة ملف العملات الرقمية المشفرة"
ديوان الفتوى يشارك بلجنة

غزة- الرأي

شارك ديوان الفتوى والتشريع، في اجتماعٍ تحضيري للجنة الخاصة بدراسة ملف العملات الرقمية المشفرة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية كلاً من ديوان الفتوى والتشريع، ووزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.


وأوضح  مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات في ديوان الفتوى والتشريع، أن الهدف الأساسي للجنة هو دراسة ملف العملات الرقمية المشفرة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والمخاطر التي قد تترتب على انتشار تداول العملات الرقمية المشفرة.

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