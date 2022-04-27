الاقتصاد تنظم 242 جولة تفتيشية على المحال والأسواق

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش نظمت 242 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، مؤكدة أن طواقمها تواصل جولاتها الصباحية والمسائية في كل محافظات قطاع غزة لمتابعة الاسواق والمحال وضبط الأسعار.

وأضافت أنه وخلال التفتيش تم تسجيل 13 محضر ضبط لتجار لرفعهم الأسعار، كما سجلت 7 محاضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما ذكرت أن طواقم الوزارة نظمت جولات على سوق الشيخ رضوان وشارع عمر المختار لمتابعة أسعار الملابس والأحذية، وكذلك زارت معامل الحلويات في مخيم النصيرات والبريج بالتعاون مع وزارة العمل ومباحث التموين.

فيما نظمت طواقم حماية المستهلك جولات على مزارع الدجاج بالتعاون مع وزارة الزراعة ومباحث التموين للتأكد من توفرها بالاسواق وعدم الاحتكار.

وفي جانب قسم الصناعات الغذائية بدائرة الرقابة الصناعية، افادت أنه نظم جولات لمتابعة عدد من محاضر التحفظ لآلات ومعدات ومواد خام مستوردة، كما نظم جولات رقابية وتفتيشية على عدد من مصانع المكسرات لضمان حُسن سير العمل.



