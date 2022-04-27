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"يوم معايشة رمضاني" لطواقم المستشفى الجزائري بخان يونس

27 نيسان / أبريل 2022 12:08

"يوم معايشة رمضاني" لطواقم المستشفى الجزائري بخان يونس

غزة- الرأي

نظم المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية "يوم عمل رمضاني" برفقة طاقم المستشفى الجزائري التابع للخدمات الطبية العسكرية بخان يونس.

ويأتي يوم المعايشة لتوثيق عمل المستشفى الجزائري خلال استقباله للمواطنين وتقديم الخدمة الطبية لهم، وإجراء بعض العمليات الجراحية اللازمة للمرضى.

ويستقبل المستشفى الجزائري حالات متعددة منها مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

ويضم المستشفى الجزائري في جنباته عدة أقسام مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي.

 ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب وعيادة الأسنان والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة، من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى.

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