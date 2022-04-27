وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تختتم دورة في قيادة الحاسوب لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمعالجة مشكلات الشباب بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تقرر سحب منتج "الأندومي" من الأسواق لفحصه وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل طلبة مشروع ( لسنا أرقاماً ) المتحدثين بالانجليزية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة ليلة وأيام عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تصدر التقرير الربعي الاول لإنجازاتها لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل حملتها لمكافحة حشرة البعوض وكالة الرأي الفلسطينية الأسير المريض أبو حميد يمر بمرحلة صحية حرجة وكالة الرأي الفلسطينية الدعوة والارشاد"اناث" بأوقاف رفح تنفذ "اليوم القرآني الأول" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على مقدسية بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تتفقد القطاعات الإنشائية في عدة مدارس

27 نيسان / أبريل 2022 12:10

11
11

غزة-الرأي

تفقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة القطاعات الإنشائية في عدة مدارس قيد الترميم والتصليح ، والتي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر علي قطاع غزة ،
ويأتي هذه الإصلاحات في المدارس ضمن مشروع ترميم وعادة تأهيل المدارس المتضررة بفعل الحرب على القطاع ، بتمويل من منظمة اليونيسف.


وشارك في جولة الزيارات للمدارس أ. مازن نور الدين نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، م. أحمد الصالحي رئيس قسم الأبنية والمشاريع.


وشملت جولة الزيارات مدرسة عمر بن عبد العزيز الأساسية للبنين، مدرسة معاذ بن جبل الأساسية للبنين، مدرسة صلاح الدين الأساسية للبنين، مدرسة الحرية الأساسية للبين.
وأشاد نور الدين بالجهود المبذولة في ترميم وإصلاح المدارس، مقدما شكره للجهات المانحة لدعمها المتواصل لقطاع التعليم والمدارس، ولقسم الأبنية لمتابعته الحثيثة مع الجهات الممولة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟