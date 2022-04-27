تعليم شرق غزة تتفقد القطاعات الإنشائية في عدة مدارس

غزة-الرأي

تفقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة القطاعات الإنشائية في عدة مدارس قيد الترميم والتصليح ، والتي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر علي قطاع غزة ،

ويأتي هذه الإصلاحات في المدارس ضمن مشروع ترميم وعادة تأهيل المدارس المتضررة بفعل الحرب على القطاع ، بتمويل من منظمة اليونيسف.



وشارك في جولة الزيارات للمدارس أ. مازن نور الدين نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، م. أحمد الصالحي رئيس قسم الأبنية والمشاريع.



وشملت جولة الزيارات مدرسة عمر بن عبد العزيز الأساسية للبنين، مدرسة معاذ بن جبل الأساسية للبنين، مدرسة صلاح الدين الأساسية للبنين، مدرسة الحرية الأساسية للبين.

وأشاد نور الدين بالجهود المبذولة في ترميم وإصلاح المدارس، مقدما شكره للجهات المانحة لدعمها المتواصل لقطاع التعليم والمدارس، ولقسم الأبنية لمتابعته الحثيثة مع الجهات الممولة.

