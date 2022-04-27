بلدية بني سهيلا وهيئة المستقبل تفتتحان منتزه الأنصار

غزة-الرأي

افتتحت بلدية بني سهيلا بالتعاون مع هيئة المستقبل للتنمية صباح اليوم منتزه الأنصار بعد الانتهاء من أعمال تركيب ألعاب خاصة بالأطفال، ضمن مشروع تأهيل وتطوير الحدائق الآمنة للأطفال في قطاع غزة، بتمويل من Playground Builders، استعدادًا لعيد الفطر المبارك لاستقبال الأطفال وعائلاتهم ورسم البهجة على وجوههم.



بدوره، أكَّد رئيس البلدية م. حمدان رضوان أنَّ البلدية لن تدخر جهدًا في تنفيذ مشاريع مركزية، وكذلك المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا أنَّ البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المدينة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تلبي رغبة المجتمع المحلي في ظل الظروف الراهنة، وتعود بالنفع العام على الجميع.



وعبّرت أ. عائشة أبو شقفة المدير التنفيذي لهيئة المستقبل للتنمية عن سعادتها بافتتاح المنتزه والذي يأتي نتاج عمل مشترك مع البلدية، حيث تم تطويرها وإرفادها بالألعاب المختلفة خدمة لأطفال المدينة.

