السياحة تشرف على متابعة التقرير الإداري والمالي لهيئة لمطاعم والفنادق

غزة-الرأي

أشرفت وزارة السياحة والآثار على متابعة وتدقيق التقرير الإداري والمالي لسنة للهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية لسنة 2020-2021، والذي عقد بحضور كافة أعضاء الهيئة المنتسبين وبممثلين عن وزارة السياحة والاثار ووزارة الداخلية.

وقد شارك بالجمعية العمومية وفد الإدارة العامة للمهن السياحية أ. ايمن أبو دان مدير التفتيش والرقابة و م. سيد عبد الرازق مدير الترخيص السياحي وأ. طارق العف مدير العلاقات العامة والاعلام

بدوره، أ كد مدير عام الإدارة العامة للمهن السياحية د/زكريا الهور سعيه لتطوير واقع السياحة الداخلية والنهوض بها والعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق ،وتسهيل مهامها باعتبارها ممثلة للمنشآت السياحية وتعزير التنسيق وفتح قنوات تواصل دائمة بما يخدم تطوير القطاع السياحي الداخلى والخارجي ، و تقديم خدمة سياحية آمنة وجودة مميزة للمواطنين

جدير بالذكر ان أعضاء هيئة المطاعم والفنادق قد منحوا الثقة لادارة الهيئة واشادوا باداء التقرير الإداري والمالي وشموليته فى تطوير واسناد المنشأت السياحية.

