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الدعوة والارشاد"اناث" بأوقاف رفح تنفذ "اليوم القرآني الأول"

27 نيسان / أبريل 2022 12:31

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غزة-الرأي

نفذت شعبة ديوان الحافظات بقسم الدعوة والارشاد/اناث، بمديرية أوقاف رفح يوماً قرآنياً استهدف أكثر من ٦٠ طالبة من طالبات حلقات الديوان بالمحافظة، وذلك لسرد سورتي البقرة وآل عمران غيباً على جلسة واحدة، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر.
بدوره، أكد أبو عامر علي أهمية وأثر القرآن في حياة المرأة المسلمة والحافظة لكتاب الله تعالي، والعاملة بآياته، موضحاً بأن من أعظم العبادات عند الله أن تُربي المرأة أبنائها علي موائد القرآن الكريم، والاقتداء بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم.
من جهتها، أشادت رئيس القسم أ. زمزم زعرب، بجهود المحفظات المبذولة في انجاز اليوم القرآني، والذي شهد تميزاً في اتقان الحفظ والتلاوة في وقت قياسي.
وأشارت أن الإتقان يدل علي جودة التحفيظ في حلقات ديوان الحافظات، ومدي اهتمام المحفظات الكبير في خدمة المجتمع المسلم.
 

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