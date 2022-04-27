وزارة الاتصالات تصدر التقرير الربعي الاول لإنجازاتها لعام 2022

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقرير الربعي الأول لأبرز انجازاتها على صعيد قطاعات عملها الثلاث وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.



و بينت الوزارة في تقريرها إبراز الإنجازات التي تحققت والتي تمثلت في تشكيل المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا إعتماد الإطار الاستراتيجي والمؤشرات التنموية للوزارة للأعوام 2022-2024 و إعتماد الإطار الاستراتيجي والمؤشرات التنموية للتحول الرقمي داخل الدوائر الحكومية للأعوام 2022-2024. واعداد الخطة التشغيلية العام 2022، كما وتم اعداد وثيقة مبادرات التحول الرقمي والذكي الحكومية .



وذكر التقرير، أنه تم خلال الربع الأول إطلاق تطبيق "حكومي" والذي يعتبر بوابة ونافذة متكاملة لكافة البيانات والمعاملات الحكومية الموجهة والخاصة بالمواطنين و تم إطلاق خدمة البوابة الموحدة للمعاملات حيث توفر البوابة أكثر من 30 خدمة إلكترونية موزعة على أكثر من 10 وزارات ودوائر حكومية.



الحوكمة والعمل المؤسسي

وأوضح التقرير أنه تم إصدار تعليمات بشأن تسجيل اجهزة الهواتف الخلوية على منظومة إدارة معارض الهاتف المحمول الالكترونية وتم اصدار السياسة العامة لتبادل البيانات الحكومية.



وذكر التقرير، أنه تم اعتماد مشروع قرار بشأن تسديد عوائد الترخيص 7% عن شركات تقديم خدمات انترنت النطاق العريض عن السنوات السابقة ولغاية 31/12/2020 ، كما تم إطلاق الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.



كما وتم اعداد مقترح حول دور الوزارة في مكافحة جرائم النصب المالي الالكتروني ، و إعداد مقترح بشأن دور الوزارة كمركز للخبرات التخصصية ،كما تم إعداد دراسة حول فرص التشبيك مع الجهات وممثليات فلسطينيي الخارج و إعداد مقترح تطوير وتحسين مراكز تقديم الخدمة .



وبينت الوزارة في تقريرها الربعي الأول للعام 2022 انه تم تأهيل شركة ثالثة لتوزيع البريد الداخلي ، و تم استيعاب طلبة التدريب الميداني وعددهم (11) طالب وطالبة موزعين على مجال عمل الوزارة كما و تم تقديم خدمة تسهيل مهمة البحث العلمي لعدد (5) من درجة ماجستير.



ونوه البيان عن تعزيز دور الوزارة في معبر كرم أبو سالم لفحص ومنح أذونات الاستيراد لأجهز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إعداد تصور إجرائي لخدمة خلو طرف وإعادة هندسة الخدمة لحوسبتها وإضافتها إلى مركز الخدمة الموحد وذلك بالتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص.



وذكرت الوزارة في بيانها انه قد تم طرح عطاء تقديم خدمات تدريب على تقنيات برمجية متقدمة ومهارات العمل عن بعد ضمن مشروع بناء القدرات لدمج الخريجين في سوق العمل"We Start".، بالتعاون مع وزارة العمل وزارة المالية ، كما تم تشكيل لجنة من المختصين لتنفيذ جائزة أفضل تحول رقمي ذكي في القطاع الخاص .



وأوضح التقرير، أنه تم البدء بإجراءات تنفيذ مشروع قرار فحص مدى التزام الدوائر بسياسة أمن المعلومات حكومياً و النافذة الحكومية الموحدة (الخدمات الالكترونية

المركزية).

الأنظمة القياسية المركزية والخدمات الإلكترونية



وفي مجال تكنولوجيا المعلومات بين التقرير أنه تم تطوير منظومة الترميز البريدي والخريطة التفاعلية والسماح للبلديات بتزويد نظام المعلومات الجغرافية بالرمز البريدي للمباني ، كما تم تحديث وتطوير منظومة المراسلات الإدارية.



وأشار التقرير أن الوزارة عملت على متابعة تطوير منظومة أرشفة الملفات المركزية ومتابعة تركيبها ضمن بوابه الخدمات الحكومية الموحدة ،كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل وتجهيز المرحلة الاولى من منظومة مستودع الملفات الحكومي كما الانتهاء من تطوير نظام التراخيص الخاص بالوزارة .



كما تم تطوير مجموعة من الخدمات الالكترونية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية لإطلاقها عبر البوابة الموحد ، والبدء بتطوير مجموعة من الخدمات الجديدة لصالح هيئة الشباب والثقافة عدد 7 خدمات لإطلاقها عبر البوابة الموحدة ، كما تم تقديم الدعم الفني لنظام التسجيل الالكتروني الموحد ومتابعة تشغيل النظام، وتفعيل نظام للدخول للخدمات الالكترونية كما تم الانتهاء من تطوير الخدمة الالكترونية الخاصة بالحصول على رخصة القيادة التابعة لوزارة النقل والمواصلات.



وأوضحت الوزارة في تقريرها انه تم الانتهاء من تطوير تطبيق (العدالة الجنائية) الخاص بالنيابة العامة ، و الانتهاء من تطوير جميع الملاحظات الخاصة بمنظومة سوق العمل الفلسطيني و الانتهاء من تطوير منظومة ادارة الحوالات المالية ، ومتابعة تشغيله ومنح الصلاحيات اللازمة ، كما تم تطوير موقع الكتروني لعرض بيانات الرمز البريدي لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة و البدء في تطوير المرحلة الاولي من منظومة القضاء الشرعي، كما تم تطوير الموقع الالكتروني الخاص بسلطة المياه وجوة البيئة ، و تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الأعلى للرياضة.



مجال الاتصالات

وذكرت الوزارة أنه تم منح أذونات استيراد أجهزة اتصالات وتكنولوجيا معلومات بواقع (374) إذن، وتم إصدار (48) شهادة موافقة نوعية كما تم إصدار رخصة خدمة نقل وتداول البريد السريع عدد (6) بالإضافة لإصدار رخصة استيراد اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية عدد (1) واصدار (2) رخصة البث الاذاعي لتردد FM،

كما تم اصدار رخصة تقديم خدمة القيمة المضافة عدد(1) كما تم منح الموافقة لشركة SMT بخصوص أسعار خدمات Access لاشتراكات البنايات FTTBو FTTH من خلال شبكة SMT.



وذكرت الوزارة في تقريرها من اعداد دراسة تعديل شروط تقديم خدمة النطاق العريض اللاسلكي Broadband ، كما تم البدء بتنظيم عمل الشبكات اللاسلكية العشوائية بحث أصحابها بالتسجيل على حساب الدخول الموحد واعداد تعليمات بشأن بيع وتسجيل اجهزة الهواتف على المنظومة الالكترونية والمتابعة من الوزارة لتنفيذ التعليمات،، تنفيذ زيارات ميدانية لشركات البث الفضائي SNG لحصر الشركات العاملة .



وذكر التقرير انه تم منح الموافقة لشركة مرسال بشأن توقيع عقد مجلس الاعلى للقضاء ، كما تم حصر الشركات العاملة في مجال الاستيراد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم تجديد اتفاقية توزيع البريد الداخلي مع شركة مشتهي، واعداد ضوابط تقديم خدمة الحصول على الموافقات النوعية.



مجال البريد والإدارات المساندة

واستعرض التقرير أبرز الانجازات التي تحققت في مجال البريد مبيناً انه بلغ عدد معاملات الخدمات المالية والمصرفية (177,538)، فيما بلغ عدد معاملات الخدمات بريدية (بعائث وطرود وصناديق مخصوصة) (23,368).



ونوه التقرير انه بلغ عدد المشتركين الجدد في السداد الالي للكهرباء (233)، عدد المشتركين الجدد في السداد الالي للبلديات (229(، عدد المشتركين الجدد في السداد الالي للشركات الخاصة وبنك الانتاج والجامعات (660).



وبين التقرير انه تم استقبال ((6,000 من استفسارات ودعم فني للمواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني 1800-101-102 و كما تم معالجة ما يزيد عن (12,000) معاملة عن طريق الحضور الشخصي لمركز خدمات الجمهور، واستقبال عدد (46) شكوى تم معالجتها في مجال عمل الوزارة.

وذكرت الوزارة انه تم مراجعة (7) عقود من كافة النواحي القانونية واعداد (17) دراسة وبحث قانوني خاص بعمل الوزارة كما تم القيام بتنفيذ زيارات رقابية (دورية، مفاجئة) عدد (21) ورصد (62) ملاحظة رقابية.



أبرز معوقات تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



وبينت الوزارة ان الجانب الإسرائيلي ما زال يمنع تشغيل خدمات الجيل الثالث والرابع في فلسطين و تكنولوجيا المعلومات وفرض قيود على ادخال أجهزة ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.