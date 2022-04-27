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بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة ليلة وأيام عيد الفطر

27 نيسان / أبريل 2022 12:39

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غزة-الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عن إعداد خطة لنظافة شوارع وأحياء المدينة ليلة عيد الفطر وطيلة أيام العيد، بهدف تحسين الوضع البيئي والصحي ومنع تكدس النفايات في الشوارع حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وعقدت بلدية خان يونس لقاءً لإعداد الخطة شارك فيه مُسير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ورئيس قسم النظافة أ. محـمد الأغا، ومسئول وحدة الآليات الثقيلة أ. محمد الأسطل، ورئيس قسمي الوسطى والجنوب في مجلس الخدمات المشترك لإدارة لنفايات الصلبة م. وسام أبو جلمبو، والمساعد الإداري في مجلس الخدمات المشكلة أ. اسماعيل الصليبي، بمشاركة مدير صحة البيئة بوكالة الغوث في خان يونس أ. بشير شعت.
وبين م. مطر أهمية الاجتماع لدراسة الأوضاع الميدانية ومناقشة المعطيات وآليات العمل والاتفاق على خطة النظافة لشوارع المدينة وخاصة التي تشهد كثافة في الأسواق والبسطات والمحال التجارية والحركة الاقتصادية النشطة على مدار الساعة، مشيدًا بتعاون المجلس المشترك ووكالة الغوث في نظافة خان يونس طيلة المواسم التجارية وعلى مدار السنوات السابقة.
وأشار م. مطر أن طواقم صناع الجمال في بلدية خان يونس قد شرعوا فعليًا بالعمل بفرق الطوارئ وذلك منذ دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وسيتم تنفيذ خطة النظافة حسب ما تم الاتفاق عليه مع شركاء العمل.
وشدد م. مطر على الجهوزية التامة لكافة آليات وصناع الجمال بالبلدية للمباشرة في جمع النفايات من شوارع المدينة ليلة العيد بدءً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الانتهاء من نظافة المدينة، بالتزامن مع قيام فرق التفتيش والمتابعة بالتعاون مع شرطة البلديات بإشعار أصحاب البسطات بضرورة إزالتها للمساعدة في تنظيف الشوارع ومحيط الأسواق وفي كافة الأماكن التي تشهد حركة تجارية نشطة وفق الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
من جانبه، أشار الأغا إلى أن البلدية ستشرع بنشر مواد إعلامية للتأكيد على توعية أصحاب المحلات والبسطات في التخلص من النفايات، داعيًا إلى ضرورة قيام المواطنين وأصحاب المحال والبسطات بمساعدة فرق البلدية العاملة في الميدان واتباع الإرشادات؛ والتعاون معهم لتجنيبهم المخاطر البيئية الوشيكة جراء تكدس تلك المخلفات في الشوارع والتي من شأنها نقل الأمراض وانتشار القوارض في الطرقات.
 

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