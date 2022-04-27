وزارة الأسرى تستقبل طلبة مشروع ( لسنا أرقاماً ) المتحدثين بالانجليزية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم مجموعة من الطلاب والطالبات المتحدثين باللغة الانجليزية، وذلك ضمن مشروع برنامج ( لسنا أرقاما) الذى يشرف عليه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان ، وبحضور وفد من لجنة أهالي الأسرى .



وتأتي هذه الزيارة لمجموعة من المتخصصين في مجال الكتابة الإبداعية ضمن فعاليات مسابقة كتابة القصة القصيرة باللغة الانجليزية التي أطلقها قسم الترجمة والنشر في الوزارة.



وشملت الزيارة لقاءات مع بعض أهالي الأسرى وأبنائهم وأسرى محررين للحديث عن تجاربهم الإنسانية التي من شأنها إثراء وتعزيز التجربة الكتابية لهؤلاء الكتاب الناشئين.



بالإضافة لذلك، تضمن اللقاء جولة مفصلة في معرض الأسرى داخل الوزارة وإطلاع الكُتّاب على نشاطات الحركة الأسيرة الإبداعية والأدبية ومن ثم التركيز على أهمية الجانب التعليمي لدى الأسرى داخل سجون الاحتلال.