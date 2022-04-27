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"محيسن" يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمعالجة مشكلات الشباب بغزة

27 نيسان / أبريل 2022 12:42

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غزة-الرأي

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص وفصائل العمل الوطني لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيجاد حلول واقعية وفعالة لتمكينهم وتعزيز صمودهم.
 جاء ذلك خلال الافطار الرمضاني الذي نظمته الهيئة لأعضاء مجلسها الاستشاري الشبابي الفصائلي، وبحضور مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، إضافة إلى عدد من مدراء الدوائر في الهيئة.
 وقال محيسن: "تشكل نسبة الشباب أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني، وهو الأمر الذي يستوجب تحييد هذا الملف بشكل كامل بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمناكفات الحزبية"، مؤكدًا أن معالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب مسؤولية عامة يتحملها الجميع.
 وأشار محيسن إلى أن الهيئة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بعقد سلسلة لقاءات مع قادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، لحثها على بذل مزيدًا من الجهود لخدمة الشباب والنهوض بواقعهم.
 

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