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أوقاف رفح تختتم دورة في قيادة الحاسوب لموظفيها

27 نيسان / أبريل 2022 12:51

أوقاف رفح تختتم دورة في قيادة الحاسوب لموظفيها
أوقاف رفح تختتم دورة في قيادة الحاسوب لموظفيها

رفح- الرأي

اختتمت مديرية أوقاف رفح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة، دورة في قيادة الحاسوب، استهدفت موظفي المديرية، للارتقاء بالكادر البشري، وضمان سير العمل الاداري بالشكل المناسب.


وأكد مدير المديرية محمد أبو عامر علي أهمية الحاسوب في سير العمل، ودوره في تنمية قدرات الموظفين، وزيادة مهاراتهم العملية، لتحسين بيئة العمل في تطور الخطط والبرامج.


من جهته، أكد مديرية التربية والتعليم أشرف عابدين، أن الأوقاف لها دور كبير في إنجاح برنامج تعزيز القيم الذي تم تنفيذه في مدارس الحكومة، بهدف تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، مشيداً بجهود القائمين المبذولة في تطوير العمل.

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