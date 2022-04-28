الاقتصاد تدعو محلات الصرافة للالتزام بأسعار الصرف للحوالات

غزة- الرأي

دعت وزارة الاقتصاد، أصحاب محلات الصرافة إلى الإلتزام بأسعار الصرف للحوالات الواردة من الخارج.

جاء ذلك، خلال إجتماعها أمس الاربعاء، مع أصحاب محال الصرافة في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بأسعار الصرف المتداولة عند صرف قيمة الحوالة أو تسليم المواطن الحوالة بقيمة نوع العملة الواردة فيها الحوالة بناء على رغبته.

ونوهت إلى أن الوزارة ستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأهابت بالمواطنين التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفة في حال عدم التزام أصحاب محلات الصرافة بما أعلنته الوزارة عبر صندوق الشكاوي أو الرقم المجاني 1800112233