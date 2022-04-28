مجلس تنظيم قطاع المياه يعرض مؤشرات الأداء لبلدية المغراقة

الوسطى- الرأي

نظم مجلس تنظيم قطاع المياه Water Sector Regulatory Council ورشة عمل في بلدية المغراقة حول عرض مؤشرات الأداء لعام 2021 ومناقشتها قبل الاعتماد النهائي.

، جاء ذلك بحضور رئيس البلدية نضال أبو كميل وعضو مجلس بلديأسامة كلاب ومدير الشؤون الإدارية محمد الخرطي ورئيس قسم الهندسة والتنظيم م. سامي صبح ومساعده في قاعة البلدية .



واستعرض مستشار تنظيم قطاع المياه أ. رامز المدهون ومساعديه البيانات المقدمة من البلدية وما هي المؤشرات الناتجة عنه والخاصة بخدمة قطاع المياه والصرف الصحي، وتم مراجعتها ومناقشة بعض المؤشرات ومدى وملاءمتها مع الوضع القائم في البلدية.



وقال المدهون "إن مؤشرات الأداء تشير إلى الحالة الصحية والتشغيلية في خدمات المياه والصرف الصحي على المستوى المالي والتشغيلي والفني ونِسب التحصيل وغيرها، مما يساعد البلديات على تحسين أداءها وتلافي أي نوع من القصور في العمليات التشغيلية أو فيما يتعلق بالتكاليف"، موضحًا أن ذلك يتم من خلال عقد لقاءات تثري عملية تدقيق وتصحيح البيانات نظرًا لأهميتها؛ إذ أن الكثير من الجهات الرسمية والدولية تأخذ بيانات مجلس تنظيم قطاع المياه للقيام بتخطيط قصير ومتوسط المدى، ما يساهم في تحقيق الفائدة للبلديات والجهات التي تقدم الدعم لها.



بدوره أثني رئيس البلدية على جهود المجلس فيما بذله من جهود في طرح المؤشرات ووضع البلدية في الصورة الحقيقية لأدائها، وشدد على ضرورة استنساخ الفكرة لتقييم أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية بنفس الآليات المتابعة.



يذكر أن البلدية تعمل على تجويد وتطوير أداء كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مؤشرات الأداء العامة لها.