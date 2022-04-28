وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنظم إفطاراً جماعياً لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: صحة البيئة برفح ينظم عدة جولات لمراقبة جودة مياه الشرب وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف (200) شيقل لـ 7362 موظف مستفيد من زكاة الفطر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستنكر اعتداءات الاحتلال على سبسطية الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية "عيد الفطر" يطل حزيناً على فقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تحدد أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في العراء بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى توجه المزارعين حول مكافحة الآفات وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يطلع على خدمات مستشفى الأندونيسى وكالة الرأي الفلسطينية حلوى العيد بغزة تصنعها أيدي النساء وتسوّقها أون لاين
أخبار » الأخبار الحكومية

مجلس تنظيم قطاع المياه يعرض مؤشرات الأداء لبلدية المغراقة

28 نيسان / أبريل 2022 10:22

مجلس تنظيم قطاع المياه يعرض مؤشرات الأداء لبلدية المغراقة
مجلس تنظيم قطاع المياه يعرض مؤشرات الأداء لبلدية المغراقة

الوسطى- الرأي

 نظم مجلس تنظيم قطاع المياه Water Sector Regulatory Council ورشة عمل في بلدية المغراقة حول عرض مؤشرات الأداء لعام 2021 ومناقشتها قبل الاعتماد النهائي.

، جاء ذلك بحضور رئيس البلدية  نضال أبو كميل وعضو مجلس بلديأسامة كلاب ومدير الشؤون الإدارية  محمد الخرطي ورئيس قسم الهندسة والتنظيم م. سامي صبح ومساعده في قاعة البلدية .


واستعرض مستشار تنظيم قطاع المياه أ. رامز المدهون ومساعديه البيانات المقدمة من البلدية وما هي المؤشرات الناتجة عنه والخاصة بخدمة قطاع المياه والصرف الصحي، وتم مراجعتها ومناقشة بعض المؤشرات ومدى وملاءمتها مع الوضع القائم في البلدية.


وقال المدهون "إن مؤشرات الأداء تشير إلى الحالة الصحية والتشغيلية في خدمات المياه والصرف الصحي على المستوى المالي والتشغيلي والفني ونِسب التحصيل وغيرها، مما يساعد البلديات على تحسين أداءها وتلافي أي نوع من القصور في العمليات التشغيلية أو فيما يتعلق بالتكاليف"، موضحًا أن ذلك يتم من خلال عقد لقاءات تثري عملية تدقيق وتصحيح البيانات نظرًا لأهميتها؛ إذ أن الكثير من الجهات الرسمية والدولية تأخذ بيانات مجلس تنظيم قطاع المياه للقيام بتخطيط قصير ومتوسط المدى، ما يساهم في تحقيق الفائدة للبلديات والجهات التي تقدم الدعم لها.


 بدوره أثني رئيس البلدية على جهود المجلس فيما بذله من جهود في طرح المؤشرات ووضع البلدية في الصورة الحقيقية لأدائها، وشدد على ضرورة استنساخ الفكرة لتقييم أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية بنفس الآليات المتابعة.


يذكر أن البلدية تعمل على تجويد وتطوير أداء كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مؤشرات الأداء العامة لها.

مجلس تنظيم قطاع المياه يعرض مؤشرات الأداء لبلدية المغراقة 279214956_353168486844368_3136083174586120824_n 279183594_360293559475422_1072655794763183189_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟