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ومٌتلاعبين بالأسعار

مبــاحث التموين تضبط "32" طناً مواد غذائية مُخالفة

28 نيسان / أبريل 2022 10:29

مبــاحث التموين تضبط "32" طناً مواد غذائية مُخالفة
مبــاحث التموين تضبط

غزة- الرأي

ضبطت دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة بالاشتراك مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، كميات متنوعةً من المواد والسلع التموينية المخالفة للمواصفات وارتفاع أسعارها، خلال سلسلةِ جولات تفتيشية وميدانية على مخازن بعض التجار والمحال التجارية في محافظات قطاع غزة.

من جانبها، أكدت مباحث التموين :"أنها أوقفت "ثلاثة" تجار وأحالتهم إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لرفعهم أسعار بيع الدجاج اللاحم ومخالفتهم التسعيرة المحددة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني - قسم حماية المستهلك.

وفي السياق ذاته، ضبطت دائرة مباحث التموين خلال جولاتها المشتركة برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني "25.5"'طناً من السلع والمواد التموينية لدى عددٍ من التجار وأصحاب المحال التجارية؛ لمخالفتها المواصفات، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت مباحث التموين أنها ضبطت "5.5" طناً من الدجاج اللاحم لدى "ثلاثة" تجار وتحفّظت على الكميات المضبوطة لمخالفة أصحابها قرارات التسعيرة المحددة من قبل وزارة وزارة الاقتصاد الوطني .

فيما أتلفت مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني "طناً" من المواد الغذائية لفسادها ومخالفتها المواصفات والشروط الصحية .

جدير بالذكر أن دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة تكثف من جولاتها التفتيشية المشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، بهدف ضبط الحالة العامة للأسواق ومخازن التجار ومراقبة أسعار السلع والمواد التموينية، وضبط التجار المخالفين ومحاسبتهم حسب القانون.

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