مدير عام المستشفيات يطلع على خدمات مستشفى الأندونيسى

غزة- الرأي

بحث د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات، عدة ملفات خدماتية فى مستشفى الأندونيسى، وذلك خلال زيارته للمستشفى عقب تسلم د.عاطف الكحلوت مديراً طبياً للمستشفى.

وفى بداية لقائه بمدير المستشفى ومجلس ادارته، أكد د.زقوت عن أهمية وجود المدير الطبي بمستشفى الأندونيسي وذلك لتطوير العمل و مراقبة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور ،لافتا إلى أن عاطف د.الكحلوت بعد تسلم مهامه مديرا طبيا للمستشفى سيكون اضافة نوعية للمكان و الذى اعتبره صمام أمان و عمود أساس داخل المستشفى يساند ادارته في ضبط العمل وتطويره و بالتعاون مع جميع العاملين كفريق واحد .

وقال د.زقوت، إن احتياجات المستشفى الأندونيسى من الكادر البشري و القوى العاملة قيد المتابعة لاتمام ملفه وتغطية المستشفيات من الكوادر اللازمة وفق المفتاح المحدد مسبقا، لافتا الى أهمية تنظيم العلاقة بين قسم الطوارىء و بين الاقسام الطبية الأخرى .

بدوره، ثمن د.شوقى سالم مدير المستشفى زيارة فريق الإدارة العامة للمستشفيات برئاسة مديرها العام د.زقوت وتقديره وإشادته باداء المستشفى وطواقمها العاملة.

وأكد د. سالم أنه ينتهج سياسة العمل بروح الفريق الواحد و بالتشاور مع اعضاء مجلس الادارة ، معرباً عن أمله أن يكون هذا المستشفى الأرقى والأفضل في أدائه بعد تكليف المدير الطبي .

فيما عبر د.عاطف الكحلوت عن سعادته بوجوده بين أروقة هذا المستشفى وبين العاملين فيه، مؤكدا أنه سيعمل في هذا المستشفى بنية الرباط بهدف تجويد الخدمات المقدمه وتطويرها واستحداث خدمات خدمات جديدة.

وعقب اللقاء، قام فريق إدارة المستشفيات بجولة ميدانية شملت بعض الأقسام واستمع د.زقوت خلالها لملاحظات العاملين والمرضى، والوقوف على بعض الإشكالات ومحاولة معالجتها وحلها بأسرع وقت وصولا إلى خدمة صحية ذات جودة ومأمونية عالية.

ورافق مدير عام المستشفيات خلال الزيارة، د.أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات وأ.سائد أبو عطا مدير الشئون الادارية والمالية بالادارة وذوى العلاقة.