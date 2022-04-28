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واتباع نظام ري متوازن

زراعة الوسطى توجه المزارعين حول مكافحة الآفات

28 نيسان / أبريل 2022 10:50

زراعة الوسطى توجه المزارعين حول مكافحة الآفات
زراعة الوسطى توجه المزارعين حول مكافحة الآفات

الوسطى- الرأي

نفذت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى جولة ميدانية على مزارعي البستنة الشجرية، وذلك لتقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة.


وخلال الجولة تم إرشاد وتوجيه المزارعين حول مكافحة الآفات والأمراض وضرورة اتباع نظام ري وتسميد متوازن بما يضمن تحسن الإنتاج كماً.


كما أوضح طاقم المهندسين عن أهم المعاملات الزراعية الواجب العمل بها في هذا الوقت الحساس من عمر النبات وهي مرحلة التزهير وعقد الازهار والتي بدورها تعتبر أهم مرحلة في عمر النبات لما يترتب عليها الحصول على موسم ذو إنتاجية عالية.


يأتي ذلك،  ضمن النشاط الدوري التي تقوم بها الدائرة لتقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة لضمان الحصول على إنتاج ذو مواصفات وجودة عالية.
 

زراعة الوسطى توجه المزارعين حول مكافحة الآفات 279094537_5291867780846095_6383849109440070889_n 279145287_5291867144179492_1323124171096201864_n
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