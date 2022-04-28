وزارة السياحة تستنكر اعتداءات الاحتلال على سبسطية الأثرية

غزة- الرأي

استنكرت وزارة السياحة والآثار ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات وتدنيس لموقع سبسطية الأثري الواقعة الى الغرب من نابلس.

وقالت الوزارة إن استهداف المستوطنين وجيش الاحتلال لهذه البلدة والموقع الاثري يأتي ضمن سياسة التهويد التي تنتجها عصابات المستوطنين، ومن خلفها حكومة الاحتلال بهدف السيطرة على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني والتي تعتبر شاهداً على حق شعبنا بأرضه.

وشددت الوزارة ان الأعمال التخريبية للمحتل في الحرم الأثري يعتبر مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية التي تحرم على سلطات الاحتلال العمل في المواقع الأثرية التي تحتلها وتلزمها بحمايتها وليس كما تفعل سلطات الاحتلال المواقع.

وبينت الوزارة ان سبسطية تكتسب اهمية كبيرة في التاريخ والأرث الإنساني ومدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وقد اظهرت التنقيبات الأثرية السابقة استمرار للحياة البشرية من الألف الثالث الميلادي حتى الوقت الحاضر، وتدلل الشواهد العمرانية بالموقع على عمق وسمو الحضارة التاريخية للمكان، فقد ارتبطت هذه المدينة بأحداث تاريخية هامة، كعاصمة اقليمية، وكذلك بالأشوريين والإسكندر المقدوني والأمبراطور اغسطوس ويوحنا المعمدان.