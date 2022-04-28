الصحة: صحة البيئة برفح ينظم عدة جولات لمراقبة جودة مياه الشرب

رفح- الرأي

نظم قسم صحة البيئة والسلامة المهنية بمحافظة رفح جولات ميدانية لمراقبة مياه الآبار ومحطات التحلية وشبكات التوزيع.



وأفاد رئيس قسم صحة البيئة والسلامة بمحافظة رفح المهندس هشام جبر، أن طاقم التفتيش البيئي قام بأخذ عينات للفحص الميكروبيولوجي للتأكد من جودة المياه، مشيرا الى إجراء فحوصات ميدانية من فحص الأملاح الكلية الذائبة، وفحص نسبة الحموضة، وفحص ومتابعة كلورة المياه.



وقال المهندس جبر، إن الطاقم نظم عدة جولات ميدانية لمراقبة محطات تحلية مياه الشرب للتأكد من جودة المياه ومراقبة كلورة مياه الشرب، إضافة الى اجراء فحوصات في مستشفى الهلال الاماراتي حيث تم أخذ عينات مياه من بئر المستشفى ومحطة التحلية وقسم الحضانة، وذلك لمراقبة مياه الشرب والتأكد من جودة المياه وإجراء الفحوصات الميدانية ومتابعة فرز النفايات الطبية ومتابعة أعمال مكافحة الرش والحشرات لشركة النظافة.

