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بلدية دير البلح تنظم إفطاراً جماعياً لموظفيها

28 نيسان / أبريل 2022 12:12

بلدية دير البلح تنظم إفطارا جماعيا لموظفيها
بلدية دير البلح تنظم إفطارا جماعيا لموظفيها

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة إفطارا جماعيا لموظفيها مساء أمس الأربعاء في منتزه البلدية الشرقي.


ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالموظفين قائلا:تعقد البلدية هذا اللقاء في هذه الأيام المباركة التي نسأل الله أن يتقبل صلاتنا وطاعتنا فيهم داعيا إياهم إلى اغتنام هذه الليلة والأيام المتبقية من الشهر الفضيل بالطاعات.


وعبر عن اعتزازه وفخرة بموظفي البلدية ودورهم في الاستمرار في تقديم الخدمات وتجويدها مقدما لهم التهنئة بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد.


كما عبر عن سعادته عن الأجواء الطيبة التي جمعت موظفي البلدية والعاملين فيها على مائدة الإفطار والتي تعزز العلاقة بين الإدارة والموظفين.
 

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